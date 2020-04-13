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ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة تجارة المخدرات بالجيزة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:17 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بالجيزة لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدرى البانجو والحشيش والأقراص المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط كلٍ من أحد العناصر الإجرامية بدائرة مركز شرطة الصف لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر البانجو - بندقية آلية - ١٩ طلقة لذات العيار - دراجة نارية - مبلغ مالى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة أوسيم لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزتهما 250 جرام لمخدر الحشيش، ٨٤ قرص لعقار الترامادول المخدر- فرد خرطوش - ٢طلقة لذات العيار- مبلغ مالى).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدر بقصد الإتجار، والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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وفي سياق أخر، نجح رجال الأمن، بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عاطلين، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وبندقية خرطوش و25 طلقة - مبلغ مالى.

كما تمكنت من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته 73 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام، فرد خرطوش وطلقتين - مبلغ مالى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالإتجار في العقاقير المخدرة وبحوزته 20 ألف قرص مخدر.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح سبق اتهامه في قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، بالإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 20000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بنحو مليون و600 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، بقيام تشكيل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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مخدرات بوابة الفجر الفجر الجيزة الأجهزة الأمنية

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