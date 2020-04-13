انخفاض عجز ميزان المعاملات التركي إلى 1.23 مليار دولار في فبراير

قال البنك المركزي التركي‭ ‬الاثنين إن العجز في ميزان المعاملات الجارية انخفض إلى 1.23 مليار دولار في فبراير، و تجاوز الرقم توقعات رويترز بعجز يبلغ 0.99 مليار دولار.





وفي عام 2019، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية في تركيا 1.674مليار دولار.





وعلى صعيد آخر، قفز الإنتاج الصناعي في تركيا 7.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر ذاته وهي سادس زيادة على التوالي في ظل تعافي الاقتصاد من حالة الركود في الفترة السابقة على تفشي فيروس كورونا بالبلاد.





وذكر معهد الإحصاء التركي أن الانتاج الصناعي، المعدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية، زاد شهريا 1.2 في المئة في فبراير شباط.