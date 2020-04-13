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يوفنتوس يفسح المجال لريال مدريد لخطف نجم تشيلسي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:19 م
كانتي
كانتي
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن يوفنتوس انسحب من السباق للتعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي لأنهم ليسوا على استعداد لتلبية السعر الذي يطلبه تشيلسي.

يزعم إن تشيلسي مستعد للتخلي عن كانتي  خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب المخاوف حول إصاباته.

شارك كانتي  في 164 مباراة مع فريق تشيلسي في أربع سنوات مع النادي ، وفاز بثلاث بطولات معهم ، لكنه تم تهميشه عدة مرات في هذا الموسم.

من المتوقع أن يكون عرض 80 مليون جنيه إسترليني كافياً للموافقة على رحيله عن ستامفورد بريدج ، وهو ماجعل يوفنتوس ينسحب من الصفقة.

أكد التقرير إن تشيلسي لن يتخلى عن خفض القيمة المالية لأن كانتي لا يزال أمامه ثلاث سنوات للعب مع البلوز.

يذكر أن ارتبط اسم كانتي باهتمام العديد من الاندية ابرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان للحصول على خدمات الفرنسي الدولي.

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