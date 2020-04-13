أزمة فيروس كورونا أثبتت قدرة الإمارات على مواجهة الوباء المميت

افتتح الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مركز الفجيرة للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) في ساحة الرميلة.

وقال الشرقي، إن هذا افتتاح المركز جاء تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك حرصاً على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير والإجراءات، التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

أكد ولي عهد الفجيرة، على أهمية دور دولة الإمارات في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) وإدارتها للأزمة بكل كفاءة واقتدار واتخاذ القرارات اللازمة، في إطار الحرص على سلامة أفراد المجتمع.

وقال ولي عهد الفجيرة: بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة اتخذت إمارة الفجيرة كل الإجراءات المناسبة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من خلال اتباع الإجراءات الوقاية، وتعزيز المبادرات الصحية والمجتمعية، بما يوفر الرعاية المتقدمة لكل أفراد المجتمع.

وكان الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، قد التقى بالكادر الطبي والصحي (خط الدفاع الأول) في المركز، مشيداً بدورهم الإنساني في تحجيم انتشار الفيروس، ووقوفهم بشجاعة في الصف الأول؛ لتقديم كل ما يمكن بذله للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

وثمن دور الخدمات العلاجية الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في إشرافها على مراكز الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد في مختلف إمارات الدولة، وتوفير رعاية صحية متقدمة للمجتمع، عبر شبكة رعاية تعد الأكثر تكاملاً في دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار الفيروس.