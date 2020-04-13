مدريد تسمح باستئناف الأنشطة غير الأساسية على الرغم من الإغلاق

أستأنف العاصمة الإسبانية، مدريد، الأنشطة غير الضرورية في المدينة، حيث يتم تخفيف الإغلاق فيها.

أستأنف العاصمة الإسبانية، مدريد، الأنشطة غير الضرورية في المدينة، حيث يتم تخفيف الإغلاق فيها.

ووفقًا للسلطات، لن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة في حالات فيروس كورونا، حيث لا تزال العديد من الاحتياطات سارية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا للسلطات، لن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة في حالات فيروس كورونا، حيث لا تزال العديد من الاحتياطات سارية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقد أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الأحد أن البلاد لا تدخل مرحلة من التصعيد، وأن حالة الطوارئ لا تزال سارية.

وقد أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الأحد أن البلاد لا تدخل مرحلة من التصعيد، وأن حالة الطوارئ لا تزال سارية.

في الوقت الحالي، تُعد إسبانيا الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا حيث أصيب 161،852 شخصاً ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. عدد القتلى (16353)، ومع ذلك، لا يزال أقل مما كانت عليه في إيطاليا حيث يبلغ عدد القتلى 19،470.