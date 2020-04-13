Advertisements

مدريد تسمح باستئناف الأنشطة غير الأساسية على الرغم من الإغلاق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أستأنف العاصمة الإسبانية، مدريد، الأنشطة غير الضرورية في المدينة، حيث يتم تخفيف الإغلاق فيها.

ووفقًا للسلطات، لن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة في حالات فيروس كورونا، حيث لا تزال العديد من الاحتياطات سارية، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقد أكد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم الأحد أن البلاد لا تدخل مرحلة من التصعيد، وأن حالة الطوارئ لا تزال سارية.

في الوقت الحالي، تُعد إسبانيا الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا حيث أصيب 161،852 شخصاً ، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. عدد القتلى (16353)، ومع ذلك، لا يزال أقل مما كانت عليه في إيطاليا حيث يبلغ عدد القتلى 19،470.

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

انتهاء أعمال تركيب مسلة ميدان التحرير وقواعد الكباش

منذ ساعة

الأهلي يعرض على حارسه 60 مليون جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 18 ساعة

يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه لبرشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 12 ساعة

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

3 مؤشرات تؤكد رفض كريستيانو رونالدو العودة لريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:22 ص

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

04:21 ص

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

02:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي