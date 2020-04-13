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"كاف" يوجه رسالة لـ"كهربا"

الإثنين 13/أبريل/2020 - 12:32 م
محمود كهربا
محمود كهربا
علي نبوي
حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الاحتفال بعيد ميلاد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادي الأهلي، والذي يكمل عامه السادس والعشرين.

ونشر الحساب الرسمي لكاف عبر موقع التواصل "تويتر" تغريدة يهنيء فيها كهربا بعيد ميلاده وقال فيها :"عيد ميلاد سعيد للمصري محمود عبدالمنعم 'كهربا'".

وأضاف :"جناح الأهلي توج ببطولة توتال الأمم الأفريقية تحت 20 سنة في 2013 ووصل لنهائي #TotalAFCON 2017".

وكان كهربا قد انتقل للنادي الأهلي في يناير الماضي في صفقة انتقال حر قادما من ديبورتيفو أفيس البرتغالي.
"كاف" يوجه رسالة لـ"كهربا"
"كاف" يوجه رسالة لـ"كهربا"

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