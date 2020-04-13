تعرف على قائمة أسماء مسلسلات رمضان الجديدة بعد تغيرها أبرزهم "خيانة عهد" و100 وش

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أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك،وبدأت تتضح ملامح الأعمال الدرامية،حيث قام صناع بعض المسلسلات بتغيير اسمائها، وكان اَخر تلك الأعمال التي تم تغيير اسمها مسلسل "دهب عيرة" للفنانة يسرا.



وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" المسلسلات التي تم تغيير اسمائها.



"خيانة عهد"



المسلسل كان يحمل في البداية اسم "دهب عيرة"ثم تم تغييره ليصبح "خيانة عهد"،وذلك لأنه يعبر بشكل أكبر عن مضمون العمل،بطولة يسرا،خالد أنور،خالد سرحان،جومانا مراد،صبري فواز،هنادي مهنى،إخراج سامح عبدالعزيز.



" بـ100وش"



المسلسل كان يحمل في البداية اسم "النصابين"لكن تغير اسمه ليصبح "بـ100وش" ،وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ عمرو الدالي،ﺇﺧﺮاﺝ كاملة أبو ذكري،بطولة نيللي كريم،مصطفى منصور،لؤي عمران،آسر ياسين، شريف دسوقي،علا رشدي.





"سكر زيادة"



المسلسل كان يحمل في البداية اسم "نساء من ذهب"لكن تم تغييره ليصبح "سكر زيادة"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، إبراهيم محسن، بطولة نادية الجندي،نبيلة عبيد،سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد عادل،روجينا، مصطفى أبو سريع،سليمان عيد،خالد أنور،أحمد جمال السعيد،مايان السيد



"تيمون وبوما"





قرر صناع مسلسل "تيمون وبومبا" تغيير اسمه لـ"رجالة البيت"، وقال أكرم حسنى إن سبب التغيير هو الملكية الفكرية، وهو من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندى وإنتاج سينرجي، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وهو بطولة أحمد فهمي،أكرم حسني، لطفي لبيب، بيومي فؤاد،عارفة عبد الرسول، ويزو، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف.





"يا أنا ياجدو"



المسلسل كان يحمل في البداية اسم "كتف قانوني"،وكان من المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي لكن تأجل تصويره بسبب خلافات إنتاجية،وبعد أن تم استئناف التصوير قرر صناعه تغيير اسمه إلى" يا أنا يا جدو"، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج عادل الأعصر،بطولة طارق صبري،أحمد بدير،أحمد سلامة،سارة سلامة، محمد الصاوي،مدحت تيخا، حسن عبد الفتاح،رنا سماحة،عبد الله مشرف،منير مكرم.



وصل أمانة



طرح الفنان علي ربيع بوستر مسلسله الرمضاني، وحمل المسلسل اسم "عمر ودياب"، بعدما كان اسمه "وصل أمانة"، ويشارك علي ربيع في بطولة المسلسل الفنان مصطفى خاطر.



"اتنين في الصندوق"



المسلسل كان يحمل في البداية اسم "روحين في زكيبة"،ولكن تم تغييره ليصبح "اتنين في الصندوق"، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى،وهو بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبد الله،أوس أوس،بيومي فؤاد، نهى عابدين، هايدى رفعت، انتصار، رحاب الجمل، أحمد عبد الله محمود، نهي عابدين، وتدورأحداثه في إطار كوميدي واجتماعي، ويتناول المسلسل حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشاكل، واهمال من قبل المجتمع.





اتجاه عكسي



المسلسل تم تغيير اسمه ليصبح "ليه لا"، وهو بطولة أمينة خليل، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.