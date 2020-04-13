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بكمامة وقفازات سوداء.. صبا مبارك في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
رشا عادل
خضعت الفنانة صبا مبارك، لجلسة تصوير جديدة لصالحة مجلة "voguearabia"، وشاركت جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت صبا، خلال الصور مرتدية"بلوزة وجاكيت وقفازات وكمامة باللون الاسود وكان شعرها طويل مموج منسدل".

وعلقت مبارك، على الصور قائلة:"انضممت إلى مكافحة كوفيد19 لدعم حملتهم الانتخابية للتكايد على اهمية العادات الامنة خلال الوباء".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة الإردنية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"اعاننا الله على جمالك الله يحفظك ايتها العربية المليحة" وأضاف آخر"جميلة حتى وانتي مقنعة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"يا صبا انتي كلك نجاح في عز الظروف الله يوفقك".

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