مؤشرات البورصة المصرية تواصل الصعود في المنتصف بفضل مشتريات المصريين والعرب









أخبار البورصة المصرية





واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بدعم مشتريات المصرين والعرب ، و ولايزال الاداء الايجابى هو المسيطر مع حالة التفاؤل بدعم المحفزات الحكومية و استمرار الطلب على الاسهم و تباين ادائها مع ترقب تفعيل المزيد من المحفزات و كذلك وصول اوبك+ لإتفاق مبدئى بشأن تخفيض الانتاج و الذى سيساعد على وقف هبوط سعر النفط خلال المرحلة القادمة.

وربح رأس المال السوقي الي 4.8 ليصل في تلك اللظات الي 555.6 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 10350.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 1065.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 1072.9 نقطة.



