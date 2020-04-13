جشع أبنائه رغبة في المال أدت إلى وفاته.. مالا تعرفه عن سيد الزيان في ذكرى وفاته

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يعد اليوم الإثنين 14 أبريل ذكرى وفاة الفنان الكوميدي سيد زيان، والذي توفى عام 2016 بعد صراع مع المرض، وتقديمه عدد كبير من الأعمال الفنية التي لاقت إعجاب من الجمهور.



أصيب الفنان سيد زيان بالشلل وكان خبر وفاة نجله بعد تناوله جرعة زائدة من المخدرات أدى إلى سوء أحواله الصحية وتدهور حالته من سئ إلى أسوأ.



بدأت الخلافات بين أبناءه السبع محمد، داليا ،إيمان، سامية، إيمان ،حنان وأيمن على الميراث ورغبة كل واحد منهم في أخذ نصيبه من ثروة أبيهم التي كانت عبارة عن قطعة أرض مساحتها 16 فدانا في الإسكندرية يوجد بها فيلا وثلاجة لحفظ اللحوم وأيضا مزرعة مساحتها 21 فدانا بالإسماعيلية وشقة في منطقة ميامي بالإسكندرية ،منذ أن أصيب بشلل نصفي وجلطة في المخ.



وبدأ ابنه محمد بالتصرف في جميع أعماله بدون وعي والده مما أدى إلى رفع بناته قضية حجر ضد والدهم لكي لا يسمحو لشقيقهم بالتصرف في أملاك والدهم.



ولكن لم يهدأ نجله محمد حيث انتقل إلى فيلا والده وقام بـتأجير المزرعة التي تبلغ مساحتها 21 فدانا مما جعل البنات يرفعو قضية أخرى ضد شقيقهم وذالك في عام 2005.



ويظل ظلم الأولاد العاقين لأبيهم ورغبتهم في المال وتفضيلهم له على صحة أبيهم، والتنافس من أجل المال الذي أدى إلى ضياع أبيهم منهم وسوء حالته الصحية بسبب شجار أبناءه لتوزيع الورث وهو على قيد الحياة