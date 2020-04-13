هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت هند، على الصورة قائلة:"أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة: التجول والتوهان في مدن لا أعرفها أن أحضن عائلتي وأحبابي تأمل الناس عن بعد في المطارات والمطاعم لعب التنس وأنتم ؟ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"السفر وشغلي ولمة الاصدقاء لانها كانت الشي الوحيد اللي بيهون الغربة علينا عمري ما كنت اتخيل ان العالم كله هيصمت للدرجة دي" وأضاف آخر"قمر هندوش".يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "الفيل الأزرق2"، وشارك في بطولته الفنانة شيرين رضا وإياد نصار وكريم عبدالعزيز.