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هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة صباحية
الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:41 م
رشا عادل
شاركت الفنانة هند صبري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت هند، على الصورة قائلة:"أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة: التجول والتوهان في مدن لا أعرفها أن أحضن عائلتي وأحبابي تأمل الناس عن بعد في المطارات والمطاعم لعب التنس وأنتم ؟
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"السفر وشغلي ولمة الاصدقاء لانها كانت الشي الوحيد اللي بيهون الغربة علينا عمري ما كنت اتخيل ان العالم كله هيصمت للدرجة دي" وأضاف آخر"قمر هندوش".
يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "الفيل الأزرق2"، وشارك في بطولته الفنانة شيرين رضا وإياد نصار وكريم عبدالعزيز.
وعلقت هند، على الصورة قائلة:"أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة: التجول والتوهان في مدن لا أعرفها أن أحضن عائلتي وأحبابي تأمل الناس عن بعد في المطارات والمطاعم لعب التنس وأنتم ؟
ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة التونسية، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"السفر وشغلي ولمة الاصدقاء لانها كانت الشي الوحيد اللي بيهون الغربة علينا عمري ما كنت اتخيل ان العالم كله هيصمت للدرجة دي" وأضاف آخر"قمر هندوش".
يذكر أن آخر أعمال هند صبري، فيلم "الفيل الأزرق2"، وشارك في بطولته الفنانة شيرين رضا وإياد نصار وكريم عبدالعزيز.
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أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة: 1) التجول و التوهان في مدن لا أعرفها 2)أن أحضن عائلتي و أحبابي 3) تأمل الناس عن بعد في المطارات و المطاعم 4) لعب التنس 🎾 وأنتم ؟ The Top 4 things I miss the most ( in that order): 1) getting lost walking in unknown cities 2) hugging 3) people watching at airports and restaurants 4) Tennis Tell me your list🤓
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