هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

View this post on Instagram

أكثر 4 أشياء اشتقتلها بهذه الفترة: 1) التجول و التوهان في مدن لا أعرفها 2)أن أحضن عائلتي و أحبابي 3) تأمل الناس عن بعد في المطارات و المطاعم 4) لعب التنس 🎾 وأنتم ؟ The Top 4 things I miss the most ( in that order): 1) getting lost walking in unknown cities 2) hugging 3) people watching at airports and restaurants 4) Tennis Tell me your list🤓