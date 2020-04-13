بعد السب والقذف.. حمو بيكا يتوعد لـ سادات العالمي في "الاقرع والنزوهي"





اعلن نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن طرح مهرجان جديد بعنوان "الاقرع والنزهي"، وذلك بعد الانتهاء من تسجيله.





واكد "بيكا"، من خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن مهرجان "الاقرع والنوزهي"، مقصود بيه إهانه مغني المهرجانات "سادات العالمي"، والذي وقع بينهم حربًا خلال الايام الماضي عبر السوشيال ميديا.





يذكر أن مغني المهرجانات سادات العالمي، قام بسب والدة أحمد الفيلو، في احدا الفيدوهات، مما دفع مؤدي المهرجانات داخل محافظة الاسكندرية لشن حرب على "السادات".



