عمل بالقوات المسلحة وكان يقضي معظم وقته بقراءة القرآن.. مالا تعرفه عن سيد الزيان

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تحل اليوم الإثنين 13 أبريل ذكرى وفاة الفنان الكوميدة سيد الزيان، والذي ولد في حي الزيتون ويوم 17 أغسطس وقدم عدد من الأعمال الفنية والتي كانت أبرزها المسرحية التي اشتهر فيها على عكس أدواره السينمائية والتليفزيونية.



تخرج الفنان سيد الزيان من مدرسة الهندسة الميكانيكية تخصص صيانة طائرات سلاح الطيران،عمل "زيان" لفترة في القوات المسلحة ولكن حبه للفن والتمثيل يجعله يترك عمله هذا والدخول في عالم الفن.



كان "زيان" رجل طموح فلم يكتفي بأعماله الفنية حيث كان ينشئ مشاريع خاصة به بجانب عمله بالفن واشترى عزبه وكان يجلس بها لرعاية أرضه.



تزوج من امرأة كويتية وأنجب منها ابنته داليا، وبعد سوء احواله الصحية واصابته بجلطة وشلل كان يقضي معظم أوقاته في مشاهدة التليفزيوت والصلاة وقراءة القرآن.



أعجب الجمهور بتمثيله وأعماله الكوميدية والكاريزما الخاصة به والمختلفة عن باقي الأأشخاص ومن أبرز هذه الأعمال "المتسول"،"البيه البواب"،"نصف دستة مجانين" و"بدون زواج أفضل".

