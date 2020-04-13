شاهد.. بوستر الرسمي لمسلسل "أولاد آدم"

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كشفت شركة Eagle Films المنتج جمال سنان عن البوستر الرسمي لمسلسل "أولاد آدم" للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، والذي يقوم بدور البطولة فيه كل من النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب مع مجموعة من النجوم أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.



العمل يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: "ما في حدا برّا الخطيّة... كلنا أولاد آدم"!