محافظ قنا: صرف منح العمالة غير المنتظمة تتم بشكل سلس (صور)

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على انتظام صرف المنحة الأولى التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد وقدرها 500 جنيه بمكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بجميع مدن المحافظة.





وأضاف الداودي في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن عمليات صرف المنحة تتم بشكل سلس دون أي تجمعات أو ازدحام أمام جهات الصرف وذلك بفضل الإجراءات والضوابط الاستباقية التي أقرتها الحكومة لتنظيم عملية الصرف، هذا بالإضافة إلى الدور التنظيمي للوحدات المحلية للمدن والقرى بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والشباب المتطوعين.





وأكد محافظ قنا، أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على دعم ومساندة الفئات الأولى بالرعاية كالعمالة غير المنتظمة وأسرهم.





وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه التقى بالمحاسب محمود عبدالوهاب رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي بقنا والمحاسب محمد فاضل الجندي مدير عام هيئة البريد بقنا؛ لبحث استعدادات مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي لصرف منحة المستحقين من العمالة غير المنتظمة، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ.





وأوضح الداودي أنه تم من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل صرف منحة العمالة غير المنتظمة لحوالي 50 ألف مواطن من العمالة غير المنتظمة خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بقري ومراكز المحافظة، داعيا المواطنين المستحقين بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد استلام رسالة نصية علي رقم الموبايل الخاص بالمستحق محدد بها يوم وتاريخ الصرف لتجنب حدوث تزاحم أو تكدس.





وأضاف، أنه عقب انتهاء المدة المحددة للصرف سيتم تخصيص يوم اخر من أجل صرف مستحقات من سيتخلف عن الصرف في اليوم المخصص له.





ووجه محافظ قنا مديري مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمتطوعين من مؤسسات المجتمع المدني لعمل التجهيزات اللازمة بمقرات الصرف وأماكن الانتظار وتنظيم حركة المواطنين لمنع حدوث تزاحم وإتباع الإجراءات الوقائية السليمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





جدير بالذكر أنه سوف يصل لكل مستحق رسالة نصية من رقم 2030 على رقم التليفون المحمول المسجل ضمن بيانات المستحق، قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، نصها كالآتي: مساندة العمالة غير المنتظمة "تحدد لكم يوم ( ) الموافق ( ) لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أقرب فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي".



