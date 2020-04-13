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إحباط تهريب 19 ألف طربة حشيش بميناء شرق التفريعة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:20 م
المضبوطات
المضبوطات
هبة عبد الحفيظ
نجحت الأجهزة الأمنية، في إحباط محاولة تهريب قرابة 19000 طربة لمخدر الحشيش داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية على متن سفينة بميناء شرق التفريعة ببورسعيد تقدر قيمتها بـ١٥٢مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، وصول حاوية بداخلها كميات كبيرة من مخدر الحشيش، على متن إحدى السفن قادمة من إحدى الدول العربية إلى ميناء شرق التفريعة ببورسعيد ترانزيت ومتجهة إلى إحدى الدول العربية الأخرى واعتزام المهربين إعادة إدخالها إلى البلاد عبر طرق غير مشروعة فى محاولة منهم لاستغلال الظروف التى تمر بها دول العالم والمنطقة حاليًا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإشراف اللواء معتز توفيق مدير الإدارة، والإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والسلطات الجمركية لتفتيش الحاوية المشار إليها حيث أسفرت أعمالها عن ضبط 18996 طربة لمخدر الحشيش الخام بلغ وزنها 4 طن مخبأة داخل علب ألبان مُحكمة الغلق بغلاف المصنع عليها من الخارج وكل طربة مغلقة بالقماش الأبيض

ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة تجارة المخدرات بالجيزة

وفي سياق أخر، نجح رجال الأمن، بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عاطلين، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، حيث تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، وبندقية خرطوش و25 طلقة - مبلغ مالى.

كما تمكنت من ضبط عاطل، حال تواجده بدائرة مركز شرطة أوسيم، وبحوزته 73 لفافة من مخدر الهيروين وزنت 70 جرام، فرد خرطوش وطلقتين - مبلغ مالى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح لقيامه بالإتجار في العقاقير المخدرة وبحوزته 20 ألف قرص مخدر.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح سبق اتهامه في قضية مخدرات ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية تبديد، بالإتجار في العقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه بنطاق واسع بدائرة قسم شرطة مطروح.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة في كمين أعد خصيصًا لضبطه بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزته 20000 قرص مخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدامه السيارة في عملية النقل والترويج، وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات بنحو مليون و600 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، بقيام تشكيل بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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مخدر الحشيش حاوية بورسعيد بوابة الفجر الفجر الداخلية

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