كورونا يقضي علي خطة ترامب للانفتاح الاقتصادي

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أوردت شبكة "سي إن إن" مقالًا أوردت فيه أنه من شبه المؤكد أن الرئيس دونالد ترامب لن يتمكن من اعادة انعاش الاقتصاد الأمريكي المتجمد.



من المرجح أن يبطل كورونا آماله في حدوث انتعاش حاد في فترة إعادة انتخابه حيث انه فيروس شديد العدوى، ولا يوجد لقاح ولا علاجات مثبتة له.



علاوة على ذلك، يعيش العديد من حكام الولايات ورؤساء البلديات الكبار - الذين يحتفظون حتى الآن بثقة عامة بشأن إدارتهم للأزمة أكبر من ترامب - في حالة من القلق بشأن النهاية المبكرة لأوامر البقاء في المنزل. لا يستطيع ترامب ببساطة إجبارهم على الانفتاح.



وتبدو الإدارة نفسها غير مؤهلة للاستعداد المطلوب لإعادة فتح البلاد بأمان. إن قدرات الاختبار الشامل اللازمة لضمان عودة مرحلية إلى الحياة الطبيعية قبل احتواء الوباء ليست قريبة من المستويات المطلوبة.



ولا توجد أيضًا علامة على خطة حكومية لكيفية استئناف الوظائف الحيوية مثل النقل الجوي والبري بأمان دون إحداث موجة جديدة من الإصابات الجماعية.

