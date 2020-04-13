العمالة غير المنتظمة ببنى سويف: "ربنا يكرم رئيسنا" (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، سير العمل بمقرات صرف الدفعة الأولى من منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة كدعم مادي لهم فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





حيث بدأ الصرف اليوم الاثنين 13 أبريل الجاري ويستمر حتى الخميس المقبل، بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري "بنك التنمية والائتمان الزراعي".





وتابع المحافظ – وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين، كافة التيسيرات المقدمة للمواطنين، خاصة أماكن الانتظار اللائقة، والحفاظ على مسافات التباعد المناسبة بين كل مواطن وأخر، وتوزيع ماسكات "كمامات" عليهم، والتوعية المستمرة لهم، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المنفذة في إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة كورونا.





وتبادل المحافظ الحديث مع المواطنين، مستمعًا لمطالبهم، ومستفسرا منهم عن مستوى التيسيرات المقدمة، حيث أعرب المواطنون عن شكرهم للمحافظ والتنفيذيين الذين حرصوا على التواجد منذ الصباح الباكر، لتوفير التيسيرات اللازمة، والإجابة عن كل الاستفسارات، حيث قال عدد منهم "نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المنحة ودولتنا مصر بتراعينا، وبنشكر محافظ بني سويف وحرصه أن نكون مرتاحين واحنا بنصرف، يارب يكرم رئيسنا ومحافظنا وبلدنا مصر، ويارب يبعد عننا كل شر.. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".





وأكد محافظ بني سويف، على أن الدولة وقيادتها السياسية الواعية لا تدخر جهد في سبيل توفير الدعم للمواطنين، مشيرا إلى تكاتف المجتمع المدني مع أجهزة الدولة لتخفيف العبء عن أهالينا البسطاء، مؤكدا على أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد وعلى قلب رجل واحد في مواجهة تلك الأزمة سواء تنفيذيين أو مجتمع مدني، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما يوصينا بالمواطن البسيط وأن نحرص على القرب منه وحشد كافة الجهود لتوفير احتياجاته.





وتابع المحافظ أعمال الصرف داخل مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي، مشيدا بالروح التي يعمل بها العاملون، وحسن تعاملهم مع الأهالي، قائلا: "هذه الفترة يجب ان يتكاتف الجميع كل في موقعه للخروج من تلك الأزمة على خير وأفضل بإذن الله، والدولة بتعمل جاهدة لرفع العبء عن أهالينا البسطاء، وانتم كموظفين في الدولة مسئولين في مكانكم عن إيصال الدعم لأهلنا بكل يسر، ولازم تاخدوا بالكم من صحتكم والتزموا بالإجراءات الوقائية"





وكان محافظ بني سويف، قد أصدر تكليفاته لمسؤولى البنك الزراعي المصري وهيئة البريد والقوى العاملة والوحدات المحلية بالتعاون والتنسيق لتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك بأماكن انتظار لائقة من حيث الفراشة والمقاعد، للمستفيدين من المنحة مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية والوقائية، مع تنظيم حركة الدخول والخروج، ومراعاة آليات التنفيذ والصرف تجنبًا لحدوث زحام أو تكدس، ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.



