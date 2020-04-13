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حرمان برشلونة من حارس المستقبل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:58 م
أونانا
أونانا
الفجر الرياضي

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع أحد أهداف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن سان جيرمان يرغب في ضم الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى أياكس أمستردام الهولندي والمطلوب بقوة في برشلونة الإسباني.

 

وأشارت إلى أن أونانا هو أحد أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي تحسبًا لرحيل الألماني تير شتيجن حارس مرمى الفريق الأساسي.

 

وأوضحت أن أياكس سيوافق لى رحيل أونانا إذا وصل عرض بـ٥٠ مليون يورو بعدما أبدى الحارس رغبه في الانتقال لملعب حديقة الأمراء.


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