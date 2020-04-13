صحة الدقهلية: فك الحظر الأمني عن قريتي بلقاس.. وهذه النتيجة (صور)

كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة في محافظة الدقهلية، عن فك الحظر الأمني عن السماحية وأبو رجليه ببلقاس.





وأوضح وكيل صحة الدقهلية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن القريتين كانا تحت العزل الذاتي منذ 25 مارس وقامت صحة الدقهلية بمتابعة المنازل والأسر عن طريق الطب الوقائى ببلقاس.





قال وكيل صحة الدقهلية، إنه بالمتابعة والترصد لم تظهر أى أعراض على المخالطين طوال هذه الفترة.





وشدد وكيل صحة الدقهلية علي انتهاء الحظر الأمنى مع التزام المواطنين بتعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد "إلزم بيتك تحمى نفسك وأهلك وبلدك"، متقدما بالشكر للواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية وجميع أجهزة الأمن على ما بذلوه من جهد لتنفيذ الحظر طوال هذه الفترة.





كما تقدم مكي بالشكر لأهالى السماحية وأبو رجليه ببلقاس على ما ضربوه من مثل وقدوه يحتذى بها فى جميع أنحاء المعمورة من الالتزام بالتعليمات الصادرة لهم.









يذكر أن قرية السماحية الكبري ببلقاس مسقط رأس أول سيدة مصرية توفت بالكورونا والتي كانت تبلغ من العمر 60عاما، وعقب إصابة إول سيدة بقرية السماحية ببلقاس انتقل فريق الترصد والطب الوقائي لمتابعة كافة المخالطين للحالة.









وأشاد مكي باستجابة أهالي القرية للعزل الذاتي وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية والإرشادات الوقائية.









وعلي صعيد آخر شنت رئاسة مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بموقف السيارات في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.





وقامت إدارة المواقف برئاسة المركز اليوم باستكمال أعمال التطهير والتعقيم بمواقف شربين الفرعية والعامه حفاظا على سلامة الركاب والسائقين وأماكن تواجد المواطنين داخل المدينة والتنبيه على السائقين بالالتزام بالشروط الوقائية لمنع العدوى.





وشدد طارق شكري رئيس مدينة شربين علي استمرار التعقيم يوميا بماده مطهره وأمان على صحة المواطنين وكذلك الالتزام بمواعيد الحظر على الطرق السريعة حفاظا على سلامة وصحة الجميع.





وعلي صعيد آخر، أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، خروج حالتين من أبناء محافظة المنوفية من مستشفى الحجر الصحي، بتمى الأمديد.





وأكد "مكي"، في تصريحات صحفية، أن خروج الحالتين جاء بعد شفائهما التام، وسلبية تحاليل كورونا لديهما.





وبعث وكيل صحة الدقهلية، رسالة لطمأنة الأهالى، بأن جميع المرضى يتلقون الرعاية الفائقة بمساعدة أبطال الحجر الصحي، وسيتوالى خروجهم تباعا.



