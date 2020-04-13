في أقل من 24 ساعة أغنية "جيشنا الأبيض" لشاكوش تريند يوتيوب بنصف مليون مشاهدة

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طرح أمس المطرب الشعبي حسن شاكوش أغنية جديدة تحمل اسم "جيشنا الأبيض"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، حيث بلغت عدد مشاهدتها نصف مليون مشاهدة.



يُشار أن أغنية"جيشنا الأبيض" من كلمات مصطفى حدوتة،توزيع إسلام ساسو،ديزاين عبد الله باندا.





وفي سياق آخر،طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" من مسلسل "البرنس" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل والتي تحمل اسم "شارع أيامي"، من غناء حسن شاكوش.