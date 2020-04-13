سقوط مسجل خطر هارب من 9 أحكام في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من ضبط مسجل هارب من 9 أحكام قضائية من بينهم حكمين بالمؤبد، وبحوزته بندقية آلية و4 طلقات.





وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 9 أحكام قضائية صادرة ضده، بالتردد على منزله الكائن بدائرة مركز شرطة السادات، حيث تم إعداد بعض الأمكنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية، 4 طلقات نارية من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى لاستخدامه فى الدفاع عن نشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما لضبط العناصر الإجرامية الخطرة المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا.





سقوط هارب من 91 عاما سجن في الجيزة





وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.





كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".



