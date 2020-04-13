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ارتفاع عدد إصابات كورونا بين العاملين في المجال الطبي بهولندا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
شهدت هولندا زيادة في حالات Covid-19 المؤكدة بين العاملين في المجال الطبي، حيث تكثف الحكومة الاختبارات، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن".

حوالي 26 ٪ من حالات Covid-19 المؤكدة في هولندا هم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وفقًا لحساب CNN للبيانات من المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة. فقد سجلت البلاد 25.587 حالة مؤكدة حتى يوم الأحد.

وقال معهد الصحة العامة، في الإعلان عن حالات جديدة تشمل العاملين في مجال الرعاية الصحية في نهاية هذا الأسبوع، أنه تم الكشف عن الزيادة عن طريق زيادة في الاختبارات.

منذ بضعة أيام، تمكن أيضًا العاملين في مجال الرعاية الصحية من إجراء فحص خارج المستشفى إذا كانت لديهم شكاوى. وقال المعهد إن الآثار الأولية لهذا واضحة في التقارير.

وأضاف معهد الصحة العامة أن عدد حالات الطاقم الطبي يختلف اختلافا كبيرا حسب المنطقة، تبعا لانتشار الفيروس "وسياسة الاختبار المحلية اعتبارا من 6 أبريل". حتى يوم الجمعة، كانت 56 ٪ من الحالات المبلغ عنها في مقاطعة جرونينجن من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

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