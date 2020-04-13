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كورونا في مصر.. بشائر سارة وإعلان موعد انتهاء الكابوس

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:31 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
يوما بعد الآخر تتحدد ملامح مسار فيروس كورونا في مصر، تزامنا مع الإجراءات المتخذة من الحكومة للحد من انتشار الوباء الذي ظهر في عدة محافظات مختلفة خلال الأسابيع الأخيرة.

1459 حالة بمستشفيات العزل
ووفقا لأرقام وزارة الصحة، يوجد في مستشفيات العزل 1459 حالة حتى الآن، بعد أن خرج 447 حالة ووفاة 159 حالة، حيث وصل إجمالي من أصيب بالفيروس حتى مساء الأحد 2065 حالة بعد تسجيل 126 حالة جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة.

نتائج إيجابية في مصر 
وهناك بشرى إيجابية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مصر أعلنتها منظمة الصحة العالمية، فقال قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن 85 % من إصابات كورونا فى مصر تعافوا دون علاج، وأن المنظمة تستلم يوميا قائمة مفصلة بالنتائج الإيجابية في مصر عن فيروس كورونا.

وعن التعاون بين الطرفين، قال ممثل منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة المصرية من أجل تقديم الدعم التقنى لمصر في العديد من المجالات لمواجهة الوباء، وكانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية وهو ما ساهم في الكشف المبكر عن الحالات الحاملة للفيروس خلال الفترة الأخيرة.

يونيو المقبل.. نهاية الكابوس
فيما أعلن وزير الإعلام عن موعد نهاية هذا الكابوس في البلاد، بعدما قال أسامة هيكل، إنه في حال التزم المواطنين بالإجراءات الوقائية وتجنب التجمعات وفق الإجراءات التي تتخذها الحكومة سيهدأ الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر في شهر يونيو المقبل.

وحصلت مصر على عينات من عقار "أفيجان" الياباني، لاستخدامه في إجراء تجارب لعلاج فيروس كورونا منذ شهر، كما أن هناك هناك بحوث مشتركة بين مصر واليابان في هذا المجال، وتأمل مصر في نجاح تلك الاختبارات بشكل سريع.

كما بدأت مصر تجهيز العلاج البديل الذي يمكن الاعتماد عليه فيه مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حال استمرار مضاعفات الفيروس على المصاب بعد استخدامه الأدوية المتاحة وعلى رأسها "أفيجان"، ومن المقرر أن تبدأ البلاد إنتاج عقار كاليترا وألوفيا المستخدم في مواجهة الإيدز ليكون البديل في علاج كورونا، وذلك وفق ما أعلنه الدكتور أشرف حاتم، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي.

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