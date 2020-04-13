البحرين تسجل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحية في البحرين، اليوم الاثنين، تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وقالت وزارة الصحة البحرينية، إنها أجرت 3321 فحصًا استباقيًا في مناطق مختلفة من البحرين.

وقد سجلت وزارة الصحة البحرينية، في وقت سابق، 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 207 حالة، منها 1 حالة في العناية و206 مستقرة.

وأشارت السلطات الصحية البحرينية، إلى أن عدد الإجمالي للحالات المتعافية بالممكلة بلغ 265 حالة بعد الاعلان عن تعافي 11 حالات اليوم، وقررت الوزارة إخراج المتعافين بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً على أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، وبلغ اجمالي الاصابات المسجلة في البحرين حتى الآن 466 حالة، بينها 4 حالات وفاة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 620 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات قرابة 28 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 137 ألف شخص.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.