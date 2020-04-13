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توقيع غرامة على لاعب بلجيكي لكسره الحجر الصحي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:32 م
لاعب ستاندار لييج
لاعب ستاندار لييج
وكالات
ذكرت وسائل إعلام بلجيكية، اليوم الإثنين، أن لاعب ستاندار لييج، أوبي أولاري، كان ضمن خمسة أشخاص تم تغريمهم لإقامة حفل شواء مطلع الأسبوع الحالي، بالمخالفة للوائح الوقاية من جائحة فيروس كورونا.

فرضت غرامة قدرها 250 يورو (272 دولاراً) على كل منهم لخرق لوائح عدم التجمع وأجبرتهم شرطة مدينة هاسيلت، التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن لييغ، على التفرق.

وأكد أولاري الواقعة لكنه قال أن شرطة نيوسبلاد كانت متحمسة.

وقال اللاعب 24 عاماً لإحدى الصحف المحلية: "لم تكن حفلة، لكن يبدو أن الجيران استدعوا الشرطة، لا أعتقد أني فعلت أي شيء خطأ، أتفهم قيام الشرطة بعملها لكن كان ينبغي عليهم عدم المبالغة في الأمر".

وانضم أولاري الذي لعب لمنتخب بلجيكا تحت 21 عاماً، وتألق في صفوف الناشئين في كلوب بروج إلى واتفورد الإنجليزي عام 2015، لكنه شارك في مباراتين فقط مع الفريق قبل العودة إلى بلجيكا.

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