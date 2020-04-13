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تايلاند تلغي أكبر معركة مائية في العالم وسط مكافحة كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ألغت الحكومة فيتايلاند الاحتفال بعيد المياه السنوي الذي يحتفل بالسنة البوذية الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وسيتعين على التايلانديين أن يجدوا طريقة أخرى للتهدئة هذا العام.

عادةً ما تحتفل تايلاند بعامها الجديد التقليدي أو سونغكران في الفترة من 13 إلى 15 أبريل، عندما تحشد الحشود الشوارع في مهرجان صاخب، حيث ترش بنادق المياه وترمي المياه من شاحنات صغيرة في معركة مياه مجانية للجميع، كما أوردت وكالة "رويترز".

ذكر تايسين ويسانويوثين، اليوم الاثنين، أن تايلاند أبلغت عن 2579 حالة مؤكدة و 40 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في يناير، مع أكثر من نصف الحالات في بانكوك.

رثى راتيكورن تشونسو إكسكومب البالغ من العمر أربعين عامًا إلى عدم قدرته على الاحتفال بمهرجان المياه.

وقال عامل المكتب: "يجب أن أبقى في المنزل، لا يمكنني الذهاب إلى أي مكان. أريد أن أرى أصدقائي، لكن لا أحد منهم يريد أن يراني".

في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة عن حظر بيع الكحول للحد من التجمعات الاجتماعية وحثت الجمهور على الامتناع عن أنشطة سونغكران، والعودة إلى البلدات الأصلية وصب الماء من أجل المباركة مع أفراد الأسرة الأكبر سنًا.

وقد صدرت أوامر بإغلاق مراكز التسوق في بانكوك باستثناء المطاعم المخصصة للتوصيل وتم فرض حظر للتجوال على الصعيد الوطني من الساعة 10 مساءً إلى الساعة 4 صباحًا.

لقد ترك الهدوء غير المعتاد شعورًا بالدوار.

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