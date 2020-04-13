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لاعبون قادرون على إزاحة ميسي ورونالدو من عرش الكرة العالمية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:39 م
ميسي
ميسي
الفجر الرياضي
يبدو أن عهد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، بعد فترة من التوهج ليظهر عدد من النجوم اللامعين الذي يمكنهم إزاحة الثنائي من عرش الكرة العالمية.

ونستعرض أهم اللاعبين الذين يمكنهم إزاحة الثنائي من عرش الكرة العالمية:

كيليان مبابي
يظل نجم باريس سان جيرمان ضمن أبرز لاعبي العالم حالياً، يكفي أنه صاحب أعلى قيمة سوقية بمبلغ 200 مليون يورو وفق شبكة " ترانسفير ماركت ".

يشفع لمبابي سنه الصغيرة، والتي تبلغ 21 عاماً، والتي ستمكنه من نيل هذا اللقب عاجلاً أم آجلاً.

ساديو ماني
نال النجم السنغالي لقب أفضل لاعب في أفريقيا عام 2019، بعد أن قاد ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي عام 2019.

ومع قيادته للريدز لتصدر الدوري الإنجليزي بفارق كبير من النقاط قبل التوقف بسبب كارثة كورونا، يبقى ماني أحد أبرز المرشحين لنيل هذا اللقب.

نيمار دا سيلفا
توقع الجميع أن يكون نيمار خليفة لرونالدو وميسي، إلا أن إقدامه على مغادرة برشلونة بصورة مفاجئة عام 2017 عطل من تطور موهبته بشكل كبير.

ومع اقتراب عودته لبرشلونة مجدداً، قد يعود نيمار للمنافسة بشكل كبير على هذا اللقب.

جادون سانشو
أحد أبرز المواهب المتفجرة مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والذي بات قريباً من الإنتقال لمانشستر يونايتد.

كيفين دي بروين
يعد نجم مانشستر سيتي أحد أهم لاعبي خط الوسط في العالم حالياً، بعد عطائه الكبير مع النادي السماوي، لا سيما بعد أن قاد فريقه للفوز على ريال مدريد في إسبانيا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وفي حال إستكمال البطولة وقيادته للسيتي للتويج، ستزداد فرص دي بروين كثيراً في التتويج بهذا اللقب.

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