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تأجيل محاكمة المتهمين بخطف طفل الشروق

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:50 م
أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل محاكمة 8 متهمين بخطف طفل الشروق، تأجيلًا إداريًا.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى وحسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى.

كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر القضية بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دونوجه حق وحيازة أسلحة نارية.

وقد أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل باصطحاب المتهمين الثمانية "وليد ع س"، "طارق ع م"، "المعتز بالله ع"،"نور ر إ"، "عبد العليم ع م"، "سالم ط ع"،"مؤمن ط ع"، " إسلام ع س"، وواجهت الطفل بالمتهمين فتعرف عليهم.

تعود أحداث القضية عندما توجه جد الطفل "سامى هشام فايز" إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحى الثالث باستخدام سيارة ملاكى، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالى قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.

وكشفت الأجهزة الأمنية غموض الواقعة، عقب بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكي، وورود اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا ماليًا كفدية نظير إعادة الطفل المختطف.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبي الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله ما لم يبادر بدفع مبلغ الفدية، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيد من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالمًا إلى أسرته، وضبط منفذي الواقعة وبحوزتهم (مبلغ الفدية، والأسلحة النارية المستخدمة في الحادث).

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