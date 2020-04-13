Advertisements

طعن جنديين إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية في النقب

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:52 م
جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
وكالات

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن مجهول طعن جنديين إسرائيليين، بعد تسلله إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش في النقب الليلة الماضية.

 

وبحسب القناة العبرية، يرتدي المتسلل معطفا وكان مسلحا بسكين وقطاعة، واشتبك مع جنديين أثناء حراستهما القاعدة، قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن إصابة الجنديين طفيفة.

 

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الجنديين لاحظا دخول شخص إلى القاعدة، وصرخا عليه أن يقف قبل اقترابه منهما، إلا أنه استمر بالاقتراب وطعنهما. ولم تعرف خلفية الهجوم بعد أو هوية المهاجم، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

 

وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين 4 حالات وفاة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 109

 

وقد أعلنت إسرائيل، وفاة الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي دورون (79 عاما)، بفيروس كورونا، بعدما نقل إلى مشفى "شعاري تسيدق" منذ نحو 3 أسابيع، قبل أن تتراجع حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ويطرأ عليها تدهور خطير في الساعات الأخيرة

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة بفيروس كورونا طعن جنديين الفيروس كورونا اسرائيل

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

تعليق صادم من عمرو أديب على مقترح إقامة مقابر جماعية لضحايا كورونا(فيديو)

منذ يوم

مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات مفاجئة

منذ حوالي 20 ساعة

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

منذ ساعة

عاجل|| "عايزة أشيل اسمه من البطاقة".. ابنة الممثل الهارب محمد شومان تتبرأ منه في بث مباشر

منذ حوالي 10 ساعات

الصحة العالمية تكشف سبب تسطح الرسم البياني لمنحنى كورونا في مصر

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. هذا الدواء أمل كبير لعلاج مصابي كورونا(فيديو)

منذ يوم

زيدان يستغني عن نجم ريال مدريد مجاملة لنجله

منذ نصف ساعة

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

يوفنتوس يحدد سعر بيع نجمه لبرشلونة

منذ ساعتين و 39 دقيقة

الصحة: تسجيل 126 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

تحرك عاجل من القوات المسلحة تنفيذًا لتوجيهات السيسي (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة.. قرار صادم من الأهلي ضد أحمد فتحي

منذ حوالي 17 ساعة

كارثة جديدة تضرب الصين بعد جائحة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يكشف مفاجأة بشأن سفينة التنقيب التركية المتواجدة في البحر المتوسط

منذ يوم

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"حزب الله" يبث فيديو جديدا عن حرب لبنان الثانية 2006

غدًا.. إسرائيلي تفرج عن عهد التميمي

إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة خلال تدريبات عسكرية

نتنياهو: لا تسوية مع "حماس" دون إعادة جنديين إسرائيليين في غزة

اتهام جنديين إسرائيليين بسرقة أموال من فلسطينيين

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين بهجوم في مستوطنة اريئيل بالضفة الغربية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:00 م

المدارس الخاصة تصدم أولياء الأمور بشأن المصروفات

رسالة شديدة اللهجة من شيخ الأزهر بشأن كورونا (فيديو)

08:22 ص

عاجل.. حقيقة وفاة الشاب خالد بفيروس "كورونا"

12:25 ص

زيدان يستغني عن نجم ريال مدريد مجاملة لنجله

01:31 م

عاجل.. وكيل محمود علاء يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقده مع الزمالك

01:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إلا الجنيه يا طارق

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أردوغان.. "إذا خاصم فَجَر"

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: الكورونا.. ونصف الكوب الفاضي