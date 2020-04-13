طعن جنديين إسرائيليين داخل قاعدة عسكرية في النقب

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن مجهول طعن جنديين إسرائيليين، بعد تسلله إلى قاعدة عسكرية تابعة للجيش في النقب الليلة الماضية.

وبحسب القناة العبرية، يرتدي المتسلل معطفا وكان مسلحا بسكين وقطاعة، واشتبك مع جنديين أثناء حراستهما القاعدة، قبل أن يلوذ بالفرار، مضيفة أن إصابة الجنديين طفيفة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الجنديين لاحظا دخول شخص إلى القاعدة، وصرخا عليه أن يقف قبل اقترابه منهما، إلا أنه استمر بالاقتراب وطعنهما. ولم تعرف خلفية الهجوم بعد أو هوية المهاجم، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، سجلت وزارة الصحة في إسرائيل، اليوم الاثنين 4 حالات وفاة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات في البلاد إلى 109

وقد أعلنت إسرائيل، وفاة الحاخام الإسرائيلي الأكبر الأسبق إلياهو باكشي دورون (79 عاما)، بفيروس كورونا، بعدما نقل إلى مشفى "شعاري تسيدق" منذ نحو 3 أسابيع، قبل أن تتراجع حالته الصحية في الأيام الأخيرة، ويطرأ عليها تدهور خطير في الساعات الأخيرة