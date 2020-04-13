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تقارير.. ليفربول يقترب من حسم أول صفقاته الصيفية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:52 م
كلوب
كلوب
مصطفى صابر
أفادت تقارير أن ليفربول تجري محادثات مع ممثلي بوبكري سوماري نجم ليل الفرنسي للتعاقد معه  خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

كان سوماري  صاحب الـ 21 عامًا قريبا من الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد في يناير الماضي ، وفشل الانتقال بسبب القيمة المالية  35 مليون جنيه استرليني.

وفقا للصحفي دنكان كاسلز ، لا يزال نيوكاسل مهتمًا بتوقيع سومار ، لكنهم يواجهون منافس قوي وهو ليفربول بطل الدوري الممتاز المنتخب.

وأةضح إن فريق الريدز كان على اتصال بوكيل سوماري الفرنسي الدولي ويأمل في إبرام صفقة مع ليل لضمه.

ومن المتوقع أن مبلغ 35 مليون جنيه استرليني الذي من الممكن ان يقدمه نيوكاسل في الانتقالات سيكون كافياً لخطف اللاعب من ليفربول.

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