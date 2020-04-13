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الهند وباكستان تخططان لاستئناف بعض النشاط الاقتصادي خلال إغلاق كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تخطط السلطات في الهند وباكستان لفتح بعض أجزاء الاقتصاد جزئيا، حيث تتزايد تكاليف عمليات الإغلاق القاسية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد عبر المنطقة، حسبما صرح مسؤولين في البلدين، اليوم الاثنين.

وقال مصدر حكومي مشارك في المداولات، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من زملائه في مجلس الوزراء وضع خطط لفتح بعض الصناعات المهمة لأن سبل عيش الملايين من الناس على المحك، كما أوردت وكالة "رويترز".

وتتمثل إحدى الخطط في إعادة تشغيل بعض الصناعات في قطاعات السيارات والمنسوجات والدفاع والإلكترونيات، بحسب ملاحظة حكومية راجعتها "رويترز".

وقالت المذكرة، إن الشركات يمكن أن تبدأ ربع عملياتها مع ضمان الإبعاد الاجتماعي.

وقال مانوهار لال خطار، رئيس وزراء ولاية هاريانا الشمالية: "كما أشار رئيس الوزراء، سيتعين علينا التحرك نحو النشاط الاقتصادي، مع الحرص الشديد على الإغلاق والإبعاد الاجتماعي".

وأضاف، أنه يخطط لتقسيم ولايته إلى ثلاث مناطق - منطقة حمراء حيث كانت هناك معظم حالات الإصابة بالفيروس التاجي، تليها البرتقالي مع عدد أقل من الحالات، والأخضر حيث لم يتم الإبلاغ عن تفشي المرض. وقال مسؤولون، إن الحكومة الفيدرالية قد تستخدم خطة مماثلة.

وقال "خطار"، الحليف المقرب لـ"مودي": "في المنطقة الخضراء، سيُسمح للصناعات الصغيرة والمتوسطة ببدء عملياتها، شريطة أن يمنحنا رائد الأعمال تعهدًا بتطبيق المبادئ التوجيهية نصًا وروحًا. نريد أن تبدأ الصناعات الصغيرة عملياتها بقدرات أقل أولاً".

وقال مسؤولون هنود، إن عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 9152 اليوم الاثنين، بما في ذلك 308 حالة وفاة، وهو ارتفاع سريع من أقل من 1000 قبل أسبوعين، على الرغم من أن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة تحت حظر شامل لمدة 21 يوما.

لكن الإغلاق ترك الملايين من الناس بدون عمل وتوقع البنك الدولي أن ينخفض النمو الاقتصادي في الهند إلى 1.5٪ إلى 2.8٪ في السنة المالية التي بدأت في 1 أبريل، وهي أضعف وتيرة في ثلاثة عقود.

ينتهي الإغلاق عند منتصف الليل يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يتخذ مودي قرارًا بشأن ما إذا كان ينبغي تمديده. وقد حثت عدة ولايات على التمديد حيث تنتشر العدوى من خلال المجتمعات المكتظة، ولكنها تريد أيضًا إغلاقًا أقل شمولاً.

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