الأردن تخفض سعر الفائدة على القروض 1.5 %

قررت البنوك التجارية في الأردن يوم الاثنين خفض سعر الفائدة على القروض للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بواقع 1.5 بالمئة اعتبارا من نهاية أبريل في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من فيروس كورونا.





جاء القرار الذي أعلنته جمعية البنوك في الأردن، التي تمثل البنوك التجارية، بعدما دعا البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة عقب أن خفضت السلطات المالية سعر الفائدة الأساسي في منتصف مارس آذار إلى 2.50 بالمئة من 3.50 بالمئة.





وأعلن البنك المركزي حزمة إجراءات لمساعدة الشركات والأفراد المتضررين من خلال إصدار تعليمات للبنوك التجارية بتأجيل مدفوعات قروض للشركات والعملاء الأفراد.







