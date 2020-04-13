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ضربة جديدة لريال مدريد

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:26 م
ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني ضربة جديدة برفض نادي رين الفرنسي رحيل  إدواردو كامافينجا لاعب وسط الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية عن أن رين يدرك جيدا اهتمام ريال مدريد بقيادة المدرب زين الدين زيدان بالتعاقد مع اللاعب الشاب، ولكن جوليان ستيفان المدير الفني لرين يريد الاحتفاظ باللاعب لمدة عام آخر.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان يراهن على إدواردو ويستعد لدفع مبلغ 60 مليون يورو مقابل التعاقد معه.

 

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