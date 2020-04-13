الصين تنفي قيام مدينة بالتمييز ضد "الإخوة الأفارقة"

نفت السلطات في الصين، اليوم الاثنين، المزاعم التي وجهها دبلوماسيون أفارقة وأمريكيون بأن الأجانب ذوي المظهر الإفريقي في مدينة جوانجتشو يخضعون لفحص قوي لفيروس كورونا والحجر الصحي وسوء المعاملة.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي يومي: "لا يوجد لدينا تمييز في الصين ضد الإخوة الأفارقة"، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة استغلال القضية للإضرار بعلاقات بكين مع الدول الأفريقية، كما أوردت وكالة "رويترز".





وقد كتبت مجموعة من السفراء الأفارقة في بكين إلى عضو مجلس الدولة الصيني وانج يي لتلفت الانتباه إلى التمييز الذي يواجهه الأفارقة في جوانجتشو، عاصمة مقاطعة جوانجدونج الجنوبية، وبعد ذلك أصدرت القنصلية الأمريكية في المدينة تنبيهًا للمواطنين.





نصح التنبيه الأمريكيين من أصل أفريقي بالابتعاد عن منطقة العاصمة جوانجتشو، محذرًا من أن سلطات المدينة طلبت من الحانات والمطاعم رفض خدمة الأشخاص الذين "يبدو أنهم من أصل أفريقي" وأطلقت اختبارات إلزامية والحجر الصحي لأي شخص لديه "الاتصالات الأفريقية".





ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن ينكر مثل هذا التمييز، وأكد مجددًا، أن الصين تعامل جميع الأجانب على قدم المساواة.





وقال "تشاو": "من غير المسؤول وغير الأخلاقي أن تزرع الولايات المتحدة الخلاف. إن محاولتها دفع إسفين بين الصين وأفريقيا لن تنجح".





وسلطت مذكرة السفراء الضوء على عدد من الحوادث المبلغ عنها، بما في ذلك طرد الأفارقة من الفنادق في منتصف الليل، والاستيلاء على جوازات سفرهم، والتهديد بإلغاء التأشيرات أو الترحيل أو الاعتقال.





كما التقى وزير خارجية غانا وزعيم مجلس النواب النيجيري بشكل منفصل مع السفير الصيني لدى بلدانهما الأسبوع الماضي بشأن تقارير عن إساءة معاملة الأفارقة في قوانغتشو.





ولم يعلق "تشاو" مباشرة على مذكرة السفراء، لكنه قال، إن جوانجدونج نفذت "إجراءات جديدة" وأن بكين تعمل مع الدول الإفريقية ذات الصلة لحل القضية. ولم يذكر تفاصيل عن الإجراءات الجديدة.





بعد أن قضت إلى حد كبير على انتقال فيروس كورونا داخل البلاد، تشعر السلطات في الصين بالقلق من أن أحد أكبر مخاطر حدوث موجة ثانية في الوباء ينبع للأشخاص المصابين القادمين من الخارج.



