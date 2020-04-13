مؤشر جديد لمانشستر سيتي وتشيلسي لضم هدف برشلونة

تلقى ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين إشارة جديدة، من أجل التوقيع مع أحد أهداف نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة " ذا صن " البريطانية اليوم، أن عملاقي إنجلترا مازالا يمتلكان الفرصة، للتعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الإيطالي " لاوتارو مارتينيز " في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة، أن رفض الأنتر لآخر العروض من برشلونة، قد يعطي أملاً جديداً لفرانك لامبارد وبيب جوارديولا، للتوقيع مع اللاعب.





وتضمن آخر العروض من برشلونة، دفع مبلغ مالي للإنتر، بالإضافة لثلاثي الفريق، جونيور فيربو ونيلسون سيميدو وإيفان راكيتيتش، بحسب صحيفة " سبورت " الكتالونية.





ونوهت الصحيفة، أن نادي إنتر ميلان يرفض الصفقات التبادلية، ويصر عل الحصول على مبلغ مالي نظير التخلي عن خدمات اللاعب.





وفتح هذا الرفض الفرصة للبلوز والسيتزينز لضم لاوتارو، في ظل قدرتهما الشرائية الكبيرة.





وعلى الرغم من وجود تقارير عديدة تشير لرغبة اللاعب في الذهاب لبرشلونة واللعب بجوار أسطورة الفريق ليونيل ميسي، إلا أن الناديان الإنجليزيان بمقدورهما تقديم راتب مغر لللاعب، ومن ثم تغيير وجهته نحو إنجلترا.