هل ريال مدريد سيضم مبابي أم هالاند؟

أفادت تقارير أن ريال مدريد لديه خطط للتعاقد مع كل من كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان و إيرلنج براوت هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند قبل بدء موسم2021-22.





يُزعم أن ريال مدريد يحتاج لبيع عدد كبير من اللاعبين قبل محاولة التوقيع من لاعبين بحجم مبابي وهالاند التي ستكلفهم الكثير من الأموال حتى لا يقع في قضية المال النظيف.





ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية ، فإن ذلك لم يمنع مسؤولي ريال مدريد من وضع خطة للاستعداد لفترة الانتقالات المقبلة.





على الرغم من تعاقد دورتموند مع هالاند في يناير الماضي، إلا أن التقرير يقول إن ريال مدريد سيتطلع إلى توقيع النرويجي الدولي قبل بداية الموسم المقبل.





وأضاف التقرير أن النادي الملكي لن يحاول شراء كليان مبابي من باريس سان جيرمان على أمل خفض سعره المطلوب.





يذكر ان النجم الفرنسي سينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2022.