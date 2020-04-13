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بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:42 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
هبة أحمد تصوير_عبدالحافظ حمدي
أقيمت منذ قليل مراسم الجنازة على والدة الفنان دنيا عبدالعزيز، وذلك بمدافن ٦ اكتوبر طريق الواحات.

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور لمواساتها، وكان من بين الحاضرين نقيب المهن التمثيلية الدكتور آشرف زكي، وإيمان العاصي، إلهام شاهين،إيمي سالم.

والجدير بالذكر أن دنيا عبد العزيز تخوض السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "البرنس"،وهو من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان،نجلاء بدر،عبد العزيز مخيون، إنعام الجريتلي، نور، روجينا،بدرية طلبة،إنعام الجريتلي.
جنازة والدة دنيا عبدالعزيز
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
جنازة والدة دنيا عبدالعزيز
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي
بالكمامات.. 5 نجوم فقط في جنازة والدة دنيا عبدالعزيز أبرزهم إلهام شاهين وأشرف زكي

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