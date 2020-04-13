مهاجم الأهلي: تضافر الجهود يحافظ على سلامة الجميع ضد كورونا

وجه مروان محسن ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر للقوافل الطبية التي تقوم بمجهود رائع ويتصدرون الصفوف الأمامية في رحلة التصدي لوباء كورونا المستجد .





وأضاف : "الظروف الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الجميع من أجل الحفاظ على سلامتنا في مواجهة هذا الفيروس".





وأوضح أن نشر الوعي الصحي مطلوب جدا من أجل تخطي هذه المرحلة ، مؤكدًا أن المسؤلية تبقى جماعية في المجتمع باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وأوضح : "وزارة الصحة وجميع أطباء مصر يلعبون دور البطولة في التعامل مع هذه الأزمة التي تحتاج إلي الحرص الشديد من الجميع لضمان سلامتنا في مواجهة كورونا".





وأشار مروان محسن إلى أن الحفاظ علي سلامة الجميع والالتزام بتوجهات الدولة اهم من اي شيء ، مؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من صحة وسلامة الجميع ، ومن ثم علينا التكاتف لتخطي هذه الأزمة.











