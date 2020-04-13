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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الاثنين 13-4-2020 في البنوك المصرية

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:38 م
سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 13-4-2020، حيث سجل متوسط سعر الريال فى البنك الأهلى المصرى 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وجاءت اخر تحديثات البنوك اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء ،  4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.12   جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12  جنيه للشراء، و4.19  جنيه للبيع.


 سجل سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.13  جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.10  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع

 سجل سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 4.15جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودى فى بنك التعمير والإسكان نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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