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وزير الصحة السعودي: أعداد المصابين بـ "كورونا" تضاعفت ونرجو من الجميع البقاء في المنازل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
صرح وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، بأن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة تضاعفت هذا الأسبوع.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن “الربيعة” خلال مؤتمر صحفي عن آخر مستجدات كورونا بالمملكة قائلًا إن “تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يبين حجم التحدي ونريد من الجميع الالتزام”.

وأضاف وزير الصحة: “لدينا تحدي وكلنا مسؤول، نريد من الجميع الالتزام والبقاء في المنازل، نحن في مركب واحد وإذا أجزمنا جميعًا سنصل إلى بر الأمان”.

ووجه “الربيعة” الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير في أزمة كورونا، مبينًا أن هناك تناغم كبير بين القطاعات الحكومية بقيادة ولي العهد لمواجهة الأزمة.

وأشار وزير الصحة، إلى “تزايد الإصابات في إسكان العمال، ونرجو من الجميع في القطاع الخاص دعم أعلى الاحترازات في سكان العمال، والأحياء المكتظة أهيب من القاطنين فيها الجلوس بمنازلهم وتطبيق الاحترازات”.

وبشأن التوصل إلى علاج لفيروس كورونا، أجاب “الربيعة”، بقوله: “سمعنا أحاديث عن علاج، وحتى الآن لا يوجد علاج للفايروس وحتى إن وجد علاج يحتاج فترة للتجربة والتأكد من سلامته”.

وختم “الربيعة”، حديثه قائلًا: “أتقدم بالشكر بالممارسين الصحيين ورجال الأمن وجميع القطاعات الحكومية؛ كلٌ يعمل بتفاني عالٍ، ونؤكد أننا في مركب والتزامنا بالتعليمات سنصل إلى بر الأمان”.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد شددت على ضرورة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار هذا الوباء، وأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) تُعد من أهم الإجراءات التي من شأنها التقليل من عدد الإصابات، مؤكدة أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأضافت الوزارة فى تصريحات سابقة، أن التزام المجتمع بالإجراءات في هذه المرحلة يُعد أمرا أساسًا، وإجراءً فعّالا لمنع انتقال فيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات العزل المنزلي للمخالطين للحالات الإيجابية حتى تظهر نتائج العينة وحتى تنتهي فترة الحجر الصحي التي تمتد إلى 14يومًا، إلى جانب تقليل الخروج إلى الأماكن العامة وخاصة مواقع التسوق.

هذ وكشف عبد الرحمن اليوبي، مدير جامعة الملك عبد العزيز عن إنجازين كبيرين، يتمثل أولهما في تطوير لقاح ضد فيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويتعلق الثاني بالفيروس التاجي الجديد.

وأوضح اليوبي في لقاء تلفزيوني، أن مركز الملك فهد للبحوث الطبية في جامعة الملك عبد العزيز، قام بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا الذي انتشر في المملكة عام 2012، مشيرا إلى أن اللقاح الجديد سيوزع قريبا في الأسواق.

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