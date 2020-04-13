تباين بأداء مؤشرات بورصة "الكويت" بختام التعاملات









بورصة الكويت





أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بختام جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، باستثناء مؤشر السوق الرئيسى، مدفوعة بصعود 8 قطاعات، متأثرة بالتوصل لاتفاق لخفض إنتاج النفط، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.56% رابحاً 25.99 نقطة ليغلق عند مستوى 4677.76 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.87% رابحاً 43.19 نقطة ليغلق عند مستوى 5027.96 نقطة، فيما نزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 8.5 نقطة ليغلق عند مستوى 3989.45 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.28%، رابحاً 10.94 نقطة ليغلق عند مستوى 3916.44 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على 180.4 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون دينار كويتى عبر 7744 صفقة.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.92%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.41%.

وجاء سهم "شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، تليه الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 9.93%، ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة الأرجان العالمية العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 22.89% ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 11.67%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 8.65%.