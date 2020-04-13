الرئيس الروسي يشارك في اجتماع حول وضع فيروس كورونا

حتى اليوم، سجلت روسيا 2،558 حالة فيروس كورونا الجديد COVID-19 جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تزايد العدد الإجمالي إلى 18،328، وفقًا لمركز الاستجابة لفيروس كورونا في البلاد. وفي الوقت نفسه، يبلغ عدد الوفيات 148، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".