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الرئيس الروسي يشارك في اجتماع حول وضع فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
يحضر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اجتماعا لمكافحة فيروس كورونا الجديد عبر الفيديو في موسكو، اليوم الاثنين 13 أبريل.

حتى اليوم، سجلت روسيا 2،558 حالة فيروس كورونا الجديد COVID-19 جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع تزايد العدد الإجمالي إلى 18،328، وفقًا لمركز الاستجابة لفيروس كورونا في البلاد. وفي الوقت نفسه، يبلغ عدد الوفيات 148، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

كشف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفتقد التواصل المباشر مع الناس وسط نظام الإغلاق والقيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا COVID-19.

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