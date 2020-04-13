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الموانئ السعودية توقع اتفاقا بقيمة 7 مليارات ريال مع العالمية للموانئ

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
قالت الهيئة العامة للموانئ بالسعودية (موانئ) يوم الاثنين إنها وقعت اتفاقا بقيمة تتجاوز سبعة مليارات ريال (1.9 مليار دولار) مع الشركة السعودية العالمية للموانئ (إس.جي.بي) لتشييد وتشغيل محطات للحاويات في ميناء بالدمام.

ستنفذ الشركة السعودية العالمية للموانئ عمليات بناء وتشغيل ونقل بمحطات الحاويات بعقد يمتد 30 عاما. وقالت موانئ إن المشروع سيزيد الطاقة الاستيعابية لميناء الملك عبد العزيز في الدمام بأكثر من 120 بالمئة لتصل إلى 7.5 مليون حاوية.


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