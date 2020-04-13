المحامين: حملة الدبلومات الفنية من خريجي التعليم المفتوح غير مسموح بقيدهم في النقابة

قال رجائي عطية نقيب المحامين، إن البيان الصادر اليوم بخصوص التعليم المفتوح ووفقا للفقرة الثالثة من مادة (13) المضافة بالقانون 147 لسنة 2019 الصادر سلفا، فان حملة الدبلومات الفنية لا يدخلون في عداد المسموح لهم بالالتحاق بالنقابة.





وأكد علي أن ذلك سيضم القاصرين على حمل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر وإجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق.





وكان أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح، والتي جاءت كما يلي:





- طلب الالتحاق.

- شهادة ميلاد كمبيوتر.

- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح.

- صحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة.

- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق.

- شهادة الحصول على إجازة الحقوق.

- الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم.

- شهادة المعاملة العسكرية.

- صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

- نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

- دفع الرسوم المحددة بالنقابة.

- برينت تأمينات.

مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا