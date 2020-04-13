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أخبار البورصة المصرية .. تعرف علي أكبر 5 أسهم إرتفاعاً اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:39 م
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
الاسهم المصرية الأكثر إرتفاعاً
نيفين سمير


أخبار البرصة المصرية .. الأسهم الأكثر ارتفاعاً

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين وربح راس المال السوقي نحو 5.4 مليار جنيه لينهي تعملات اليوم عند مستوي 556.2 مليار جنيه.

وننشر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية بالترتيب كالاتي : 

1- مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة ارتفاع 9.8% وبسعر 0.492جنيه.
2- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.3% وبسعر 10.3 جنيه.
3- شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 8.5% وبسعر 7.3 جنيه.
4- سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية  بنسبة 8% وبسعر 3 جنيه.
5- مصر الجديدة للاسكان والتعمير بنسبة 7.5% وبسعر 3.9 جنيه.

أخبار البورصة 

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30"  في ختام التعاملات بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 10353 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1067 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 1073 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 696 نقطة.


وبلغ حجم التداول بالبورصة المصرية  257.1 مليون ورقة مالية بقيمة 740.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 30 ألف عملية لعدد 173 شركة، وارتفعت أسهم 117 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 18 شركة، ولم تتغير مستويات 38 شركة.

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