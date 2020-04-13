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مادلين طبر تكشف لـ "الفجر الفني" عن تفاصيل دورها بمسلسل القمر في آخر الدنيا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
لمياء علي
أعربت الفنانة مادلين طبر عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في بطولة مسلسل القمر في آخر الدنيا، ولتعاونها مع المخرج تامر حمزة.

وقالت مادلين في تصريح خاص للفجر الفني إنها تقدم من خلال هذا الدور شيئًا جديدًا لجمهورها وعلقت قائلة: الجديد لا يتمثل في تجسيدي لدور الأم لأني قدمته
من قبل ولكن شخصية الأم في هذا العمل لها طابعًا خاصًا فهي رقيقة مع زوجها تشبه أمهاتنا من زمان ويتطلب هذا الدور لون ونكهة من الأداء لم أجربهما من قبل.

وأضافت: هي أم حنونة وست بيت من طبقة متوسطة وميسورة الحال وتجسد دور ابنتي الممثلة التونسية ساندي.

مسلسل "القمر في آخر الدنيا"، تدورأحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، ويشارك في بطولته، كلا من الفنانة بشرى، مادلين طبر ومؤمن نور، ثراء جبيل، سميرة عبدالعزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف ومن إخراج تامر حمزة.

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