مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء 4 (إتش دي- HD) على قناتي (ON – ON دراما) الفضائية والقنوات الناقلة





مسلسل حكايات بنات الجزء 4 | تقوم قناتي ON و ON دراما بعرض حلقات الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات يوميًا عبر شاشتها، حيث شهد مسلسل حكايات بنات تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور محققًا نسب مشاهدة عالية للغاية.





وزاد في الأونة الأخيرة البحث عن مواعيد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء 4 عبر محرك بحث جوجل، وذلك من قبل المشاهدين الباحثين عن استكمال أجراء السلسلة الدرامية التي حققت نجاحًا كبيرا في أجزائها الثلاثة الماضية.



حكايات بنات الجزء الرابع HD

عرض حلقات مسلسل حكايات بنات الجزء الرابع HD حيث يتم عرض المسلسل على قناة ON ابتداء من السبت إلى الخميس الساعة 7 مساءً، وإعادته الأولى تكون الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 12 ونصف ظهراً، أما مواعيده على قناة ON دراما تكون الساعة 10 مساءً، و 10 صباحاً، و 5 مساءً.





أبطال وصناع مسلسل حكايات بنات الجزء 4

المسلسل من بطولة مجموعة من الشباب الجدد، منهم هند عبدالحليم، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، حازم إيهاب، خالد منصور، تامر هاشم، وأيضًا الاستمرار بطولة الممثل رمزي لينر من الأجزاء الثلاثة السابقة.





المسلسل من تأليف نهال سماحة، محمد عبدالعزيز، وماريان هاني، وقد قام بالإشراف على الكتابة أحمد شوقي، المسلسل من إخراج مصطفى أبو سيف.





قصة مسلسل حكايات بنات الجزء 4

تدور أحداث المسلسل حول حياة أربعة بنات، من طبقات اجتماعية مختلفة، ويسلط الضوء على حياتهن الخاصة والعاطفية، وأحلام وطموحات كل واحدة منهن، وتتطور الأحداث على حسب طبيعة شخصية كل بنت منهن، فقد نرى من بداية المسلسل أن كل بنت لها حياتها الخاصة غير المشابهة للأخرى، ولكن في النهاية يربطهم علاقة صداقة من نوع آخر مترابط وجيد.





يجدر بنا الذكر أن مسلسل حكايات بنات في أجزائه السابقة كان من بطولة صبا مبارك، دينا الشربيني، إنجي المقدم، ميار الغيطي، محمد عباس، وأحمد صلاح حسني وكان قد أخرجه المخرج حسين شوكت.



