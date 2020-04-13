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" بنك التعميروالإسكان" يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 02:56 م
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
نيفين سمير

أخبار البورصة المصرية.. الأسهم الأكثر إنخفاضاً

تصدر سهم بنك التعمير والاسكان الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة  7.4% وبسعر 30.6جنيه ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 6% وبسعر 11.2 جنيه ، تلاه سهم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 2.9% وبسعر 5.2 جنيه ، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 2.5% وبسعر 7.7 جنيه .

وفي المركز الأخير سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك بنسبة 1.02% وبسعر 1.8جنيه.

 الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية   

1- مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة ارتفاع 9.8% وبسعر 0.492جنيه.
2- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.3% وبسعر 10.3 جنيه.
3- شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 8.5% وبسعر 7.3 جنيه.
4- سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية  بنسبة 8% وبسعر 3 جنيه.
5- مصر الجديدة للاسكان والتعمير بنسبة 7.5% وبسعر 3.9 جنيه.

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