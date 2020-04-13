" بنك التعميروالإسكان" يتصدر الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة اليوم





أخبار البورصة المصرية.. الأسهم الأكثر إنخفاضاً





تصدر سهم بنك التعمير والاسكان الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 7.4% وبسعر 30.6جنيه ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 6% وبسعر 11.2 جنيه ، تلاه سهم النساجون الشرقيون للسجاد بنسبة 2.9% وبسعر 5.2 جنيه ، تلاه سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 2.5% وبسعر 7.7 جنيه .





وفي المركز الأخير سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك بنسبة 1.02% وبسعر 1.8جنيه.





الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية

1- مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية بنسبة ارتفاع 9.8% وبسعر 0.492جنيه. 2- العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 9.3% وبسعر 10.3 جنيه. 3- شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) بنسبة 8.5% وبسعر 7.3 جنيه. 4- سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 8% وبسعر 3 جنيه. 5- مصر الجديدة للاسكان والتعمير بنسبة 7.5% وبسعر 3.9 جنيه.



