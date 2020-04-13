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فحص طبي للاعبين لإستئناف الدوري الإيطالي

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، غابرييلي غرافينا، أن مؤسسته تأمل في إخضاع اللاعبين للفحوص للكشف عن فيروس كورونا في بداية مايو المقبل، من أجل الاعداد لاستئناف مباريات الموسم المتوقفة منذ أكثر من شهر كامل بسبب الفيروس.

قبل 12 جولة من نهاية الموسم توقفت مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في 9 من مارس الماضي، بسبب استمرار تفشي الفيروس، وحتى الآن لم يتضح بعد موعد لعودة النشاط الرياضي في البلاد، أو إلغاء الموسم بأكمله في ظل استمرار الأزمة.

وقال غرافينا لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية، إنه لا يزال عاقداً العزم على استكمال بقية مباريات الموسم المحلي، بغض النظر عن المدة المطلوبة لذلك.

وأضاف: "بمجرد تحسن الظروف سنكمل مباريات موسم البطولة".

وأردف: "قريباً سنعقد اجتماعاً، وسنضع الخطوات التي سنعلن عنها لاحقاً، سنبدأ، وهذا ما نتمناه في بداية مايو في فحص اللاعبين لضمان خلوهم من المرض، ومن ثم يمكن أن تنطلق التدريبات بعد ذلك.

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